ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

11 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಪದವಿಯ ಖುಷಿ!

2013–14, 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:01 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
2013–14 ಹಾಗೂ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಒಯುನಲ್ಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಪದವಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೊ.ಶರಣಪ್ಪ ವಿ.ಹಲಸೆ ಕುಲಪತಿ ಕೆಎಸ್‌ಒಯು
MysuruMysore Open University

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT