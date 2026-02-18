ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು: ಡೂಪ್ಲಿನ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ತಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್; ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಎಂಡಿಎ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:56 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:56 IST
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಎ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ತಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು
ಕೆ.ಆರ್. ರಕ್ಷಿತ್‌ ಎಂಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ
MysoreCourt

