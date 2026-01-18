ಮೈಸೂರು | ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಕೌಶಲ, ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟು: ನಾಗೇಶ್ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ (ಜೆಸಿಎಸಿ)ವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಸಂತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಣೈ ಹಾಗೂ ಸಿಐಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಗೇಶ್ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೆಸಿಎಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಿನ್ಯಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದು, ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗ್ರಾಮ ಕೌಶಲ, ಭಾಷೆ, ಕಲೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಗರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಗರವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಡಿಸಿ ಪಿ.ಶಿವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಕಲೆಯ ಆರಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಆತನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದಸರಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಜೆಸಿಎಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಖಾದಿ ಮಾರಾಟ: </strong>ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬದನವಾಳು ಹಾಗೂ ತಗಡೂರು ಖಾದಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಲವರು ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬದನವಾಳು ಹಾಗೂ ತಗಡೂರು ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2015ರಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ₹ 40 ಕೋಟಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಖಾದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಲ ತುಂಬಲು ‘ಕೊಳ್ಳುಗರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಸಂತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದವು. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು. ವುಡ್ ಆರ್ಟ್, ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದವು. ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಶರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>