ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್‌...’ಪುಟಾಣಿಗಳ ಉದ್ಘೋಷ: ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮೈಸೂರು: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದರು. 'ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್' ಎಂದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಮಿ ವಿ.ಶೆಣೈ, ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರನ್ ಸುಧೀರ್ ಜಿ.ಒಂಭತ್ಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. .ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸಾದ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಹೊರೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 'ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು' ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡಿಗೆ'ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯವು ಹಿರಿಯರ ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳೇ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದಂತಿತ್ತು. .ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಾದರು. ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು, ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಗದ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರಘುಕೌಟಿಲ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಷತ್ತು, ಟೀಮ್ ಮೈಸೂರು, ಆರ್ಎಲ್ಎಚ್ಪಿ, ಪಿಯುಸಿಎಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಲ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು..ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ, 'ಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಳೆದ 3 ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೂ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೂ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜನರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ' ಎಂದರು. .'ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವ ಸಾಗುವ ಜಾಗವನ್ನೇ ಕಿರಿದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಥ ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. .ಬಹುಮಹಡಿ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ: 'ಕುಸಿದಿದ್ದ ನಂದಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಲು 4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಮಹಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಗುಮ್ಮಟವೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರ ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ' ಎಂದು ಕೋರಿದರು..ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೆಟ್ಟದ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿ, ರಾಮನಗರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಶಿಲೆಯ ಬೆಟ್ಟವಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ರಚನೆಯದ ಬೆಟ್ಟವಿದು. ಸಡಿಲ ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. .ಆರ್ಎಲ್ಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ನೈಪುಣ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳಾದ ಸ