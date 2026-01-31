ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು–ಕುಶಾಲನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:14 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT