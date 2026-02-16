ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು: ಹಂಚ್ಯಾ–ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ

ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:18 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಂಚ್ಯಾ–ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿವೆ.
ಕೆ.ಎಸ್. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ
Waste ManagementMysore
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT