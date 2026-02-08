ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು| ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಯಷ್ಟೆ!

ಮುಡುಕುತೊರೆ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಸಮೇತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:01 IST
ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಎಂ.ಮಹೇಶ್
ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಎಂ.ಮಹೇಶ್
ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸ. ದೇಗುಲದ ಕಾರ್ಯವೀಗ ಕಿಟಕಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್‌ಪ್ರಸಾದ್ ಇಒ ತಲಕಾಡು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸಮೂಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮಿತಿ
