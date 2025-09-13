ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಣಸೂರು: ರೈತರಿಗೆ ವರವಾದ ನೀರುಗಾಲುವೆ

ಕೆಲಸ ’ಖಾತ್ರಿ’; ಮರು ಜೀವ ಪಡೆದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಅಂರ್ತಜಲ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಣಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿರುವ ಚಿತ್ರ.
ಉದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದಿರುವ ಚಿತ್ರ.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 2 ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿ ನಿಂತು ನೀರು ಇಂಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನರಾಜು ಹೊಸಕೋಟೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ
ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಬೀಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 13 ನೀರುಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು 3 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಲಭಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ರಾಮಣ್ ಪಿಡಿಒ ಹಳೆಬೀಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ
Mysuru

