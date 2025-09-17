ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮತ್ತೆ 35 ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ

ಕೆ.ಎಂ. ಸಂತೋಷ್‌ಕುಮಾರ್‌
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಂಗರವಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಥಾನಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ 35 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಕೆ.ವಿ.ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ
