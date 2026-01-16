ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಹಂಪಾಪುರ | ಶಾಲೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಜಿ.ಜಿ.ಕಾಲೊನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪರಿಚಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:11 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:11 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಕ್ಕಣೆಯಾದ ಭತ್ತ ಹದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಒಕ್ಕಣೆಯಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು
Mysuru

