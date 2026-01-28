ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಜ ಯೋಗ ಅಗತ್ಯ–ಡಾ.ದಯಾನಂದ ಬಾಬು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 3:15 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 3:15 IST
Comments
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ನಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ದಯಾನಂದ ಬಾಬು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
