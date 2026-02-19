ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು | ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ: ಸಿಇಒ ಯುಕೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:10 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:10 IST
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಸ್.ಯುಕೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
MysuruTax

