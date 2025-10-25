ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 130 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

130 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ
ಸುಧೀರ್‌ಕುಮಾರ್ ಎಚ್‌.ಕೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:34 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:34 IST
ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಿನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ
ಕಟ್ಟಡದ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
DC office

