ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

Mysore Dasara 2025: ಯೋಗ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ‘ಪಂಚತತ್ವ ದರ್ಶನ’

ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲು ‘ಯೋಗ ದಸರೆ’ಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಚಾರಣ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಡಾ.ರೇಣುಕಾದೇವಿ, ಉಪಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
Dasarayoga dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT