ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕವಿತಾಳ | ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ಚಾವಣಿ

ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸೋರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:34 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:34 IST
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಛಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು ಗೋಡೆ ತಂಪು ಹಿಡಿದಿರುವುದು.
ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಚಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಲಿದೆ ಆಗ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಂಜೂರಾದರೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಧ್ಯ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಗುರುಬಸ್ಸಯ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ
Rayachuru

