ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಭಾರತದ ‘ಕರ್ಣ’ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್‌ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> 'ಮಹಾಭಾರತ' ಕರ್ಣನಾಗಿ 'ಚಂದ್ರಕಾಂತ'ದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಶಿವದತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ (68) ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು. </p><p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಧೀರ್, 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ', 'ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಜತೆ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷ: ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ PRK ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್.<p>'ಮಹಾಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು 'ಸಡಕ್', 'ಸನಮ್ ಬೇವಾಫಾ' 'ಆಶಿಕ್ ಆವಾರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ 'ಸೋಲ್ಜರ್', ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಬಾದ್ಶಾ' , ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಅಂದಾಜ್", ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ 'ಜಮೀನ್' ಹಾಗೂ 'ಟಾರ್ಜನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ತೀನ್ ಬಹುರಾನಿಯಾ', 'ರಾಜಾ ಕಿ ಆಯೇಗಿ ಬಾರಾತ್' ಮತ್ತು 'ಸಸುರಲ್ ಸಿಮರ್ ಕಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>