<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಂಡಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.</p><p>ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಅ.10ರಂದು) ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್, ಪ್ರಥಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 248 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 518 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಳಗ, ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋಆನ್ ಹೇರಿತು. ಆದರೆ, ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 390 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐದನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.</p><p>124 ರನ್ಗಳ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಲುಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 922ನೇ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.</p><p><strong>ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ<br></strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,107 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಈ ತಂಡ 1,158 ಜಯ ಮತ್ತು 676 ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. 14 ಟೈ, 219 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದ 40 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ 1,916 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 922 ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 702 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 18 ಟೈ, 224 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 50 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p><p>2,117 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ 921 ಗೆದ್ದಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 790ರಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. 11 ಟೈ, 356 ಡ್ರಾ ಹಾಗೂ 39 ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ರದ್ದಾಗಿವೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (1,734 ಪಂದ್ಯ, 831 ಜಯ), ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (1,374 ಪಂದ್ಯ, 719 ಜಯ), ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (1,711 ಪಂದ್ಯ, 710 ಜಯ), ಶ್ರೀಲಂಕಾ (1,479 ಪಂದ್ಯ, 637 ಜಯ), ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (1,559 ಪಂದ್ಯ, 634 ಜಯ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>