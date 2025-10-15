ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ICC Test Ranking: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಲದೀಪ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:15 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್: ವಿಂಡೀಸ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು?
ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್: ವಿಂಡೀಸ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿರಾಟ್–ರೋಹಿತ್‌ರನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಕಮಿನ್ಸ್
ವಿರಾಟ್–ರೋಹಿತ್‌ರನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಕಮಿನ್ಸ್
Team IndiaTest cricketICCICC RankingRashid Khan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT