ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ: ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

<p>ರಾಂಚಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ವಿರಾಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್, 'ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ವಿರಾಟ್ರಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೊದಲ 10ರಿಂದ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿರಾಟ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p><p>'ವಿರಾಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. </p><p>ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>