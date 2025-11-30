ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
Virat Kohli | ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶತಕ: ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:02 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:02 IST
ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಬ್ಯಾಟಿಂ‌ಗ್ ನಡುವೆ ‘ರೋಕೊ’

ಬ್ಯಾಟಿಂ‌ಗ್ ನಡುವೆ ‘ರೋಕೊ’

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಠಿ ಗುದ್ದಿ ವಿರಾಟ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಠಿ ಗುದ್ದಿ ವಿರಾಟ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವಿರಾಟ್

ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವಿರಾಟ್

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ – ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಜೊತೆಯಾಟ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ – ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಜೊತೆಯಾಟ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

