IND vs SA| ಧೋನಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ: ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು..

<p><strong>ರಾಂಚಿ:</strong> ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ತವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 519 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳೂ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.</p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ (2014), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2019) ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (2025) ವಿರುದ್ದ ಅವರು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದ ಅಜೇಯ 77 ರನ್, 2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ದ ಅಜೇಯ 139 ರನ್, 2016ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದ 45 ರನ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ದ 123 ರನ್ ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ದ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h3><strong>ಒಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ:</strong> </h3><p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತವರಿನ ಒಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಡೋದರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 7 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಅವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 7 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಶತಕ ಹಾಗೂ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 8 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h3><strong>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ:</strong> </h3><p>ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ದ ಒಟ್ಟು 6 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 5 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. </p>