ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs SA | ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ಅಬ್ಬರ; ದ.ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ 350 ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:01 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs SA: ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ 52ನೇ ಶತಕ ಸಾಧನೆ
IND vs SA: ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ 52ನೇ ಶತಕ ಸಾಧನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs SA: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ
IND vs SA: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ
Virat KohliTeam IndiaKL RahulSouth africaODI cricketRohit SharmaRanchi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT