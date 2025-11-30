ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ: ಪ್ರಿಯತಮನ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿ

<p><strong>ನಾಂದೇಡ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ):</strong> ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾದ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಸಕ್ಷಮ್ ತಾಟೆ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಕ್ಷಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಲ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಅಂಚಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅಂಚಲ್ ಮನೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಇಬ್ಬರ ಜಾತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂಚಲ್ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಸಕ್ಷಮ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅಂಚಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಅಂಚಲ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಕ್ಷಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದು, ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಕ್ಷಮ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಅಂಚಲ್, ಸಕ್ಷಮ್ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ, ತನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. </p><p>‘ಸಕ್ಷಮ್ ಸತ್ತರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ–ಸಹೋದರ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಂಚಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸಕ್ಷಮ್ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>