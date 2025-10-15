ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷ: ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ PRK ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್

<p>ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ‘ಪಟಾಕಿ ಯಾವಂದೇ ಆಗಿರಲಿ...ಅಂಟ್ಸೋರು ನವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ (ಎಕ್ಸ್)ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ರಾಯಭಾರಿ.<p>ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಭಾವನಾ ನಟಿಸಿರುವ, ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾವು 2010ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಅಪ್ಪು ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಪುನಿತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>