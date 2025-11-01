ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಮಸ್ಕಿ: ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ

ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂಟಿರುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಪಡೆಯಲು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ‌. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಕಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ
ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರ
ರೈತ ಸಂಶೋಧಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿನ್‌ ಎಸ್ಸೆ ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟನಾಶಕ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಭತ್ರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಸ್ಕಿ
ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಅಂಟಿರುವುದು
ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಅಂಟಿರುವುದು
RaichurCrop Damage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT