ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ:</strong> ಸಮೀಪದ ರೋಡಲಬಂಡ (ತವಗ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಡೊಳ್ಳು–ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳಸ ಹಿಡಿದು ಗಂಗಾಸ್ಧಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದರು. ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಬಭಮೇಳ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರೋಡಲಬಂಡ (ತವಗ) ಸೇರಿದಂತೆ ಯಲಗಟ್ಟಾ, ಗೌಡೂರು, ಹಟ್ಟಿ, ವಂದಲಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಭಕ್ತರು ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ರೋಡಲಬಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸೋಮಶೇಖರ, ವೀರನಗೌಡ, ಬಸವನಗೌಡ, ರಂಗಪ್ಪ ಭೋವಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ, ಬಾಬು ಚನ್ನಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಭಾ ಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.</p>