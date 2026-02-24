ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ: ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗಾಗದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚೇರಿಗಳು

ಮಸ್ಕಿ: ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ತಪ್ಪದ ಅಲೆದಾಟ
ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:24 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:24 IST
ಆರ್. ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ
 ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
ಶಿವಕುಮಾರ ಎನ್
Maski Map
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಆರ್. ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಶಾಸಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚೇರಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 
ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಮೂಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
ಶಿವಕುಮಾರ ಎನ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಸ್ಕಿ
Raichur

