ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ | ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್‌ಫಿಟ್‌ ಯೋಜನೆ ಭಾಗ್ಯ

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:07 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:07 IST
ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್‌ಫಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇಗ ಜಾರಿ‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ತರಲಾಗುವುದು
ಎಸ್.ಎಂ.ಶಫಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್‌ಫಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಜೆ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ
MedicalRayachuru

