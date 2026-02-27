ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಯಚೂರು: ಯೋಧರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಜಾತ್ರೆ

ನೀರಮಾನ್ವಿ; ನಾಳೆ 11ನೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:56 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಯೋಜನೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ 
– ಜೆಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ನೀರಮಾನ್ವಿ
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಶರಣಬಸವ ನೀರಮಾನ್ವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾನ್ವಿ
Raichur

