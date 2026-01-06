ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಕವಿತಾಳ | ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ; ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ

ಬಾಗಲವಾಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:25 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:25 IST
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು
ನಾಗರಾಜ ಹಿಂದಿನಮನಿ ಬಾಗಲವಾಡ (ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ)
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರ ಅಮಾನತಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಇಇ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರು
