ಕವಿತಾಳ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ 22ರಂದು

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದು ಖಚಿತ
–ಕಿರಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ
ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ
–ಯಮನಪ್ಪ ದಿನ್ನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
Raichur

