ಕವಿತಾಳ: ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪತ್ರ

ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ: ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ
ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿ.ಎಂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು
–ಆರ್.‌ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ, ಶಾಸಕ ಮಸ್ಕಿ
Raichur

