ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧಗಳ ಜಾಗೃತಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನ

ಠಾಣೆ ಆವರಣದ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಭಿತ್ರಿಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ತಾರ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Raichur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT