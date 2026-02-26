ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಖಬರಸ್ಥಾನ್ ಜಾಗವೆಂದು ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ನೆಲಸಮ: ಆರ್.‌ ಮಾನಸಯ್ಯ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
ಕವಿತಾಳ 10ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆರ್.‌ ಮಾನಸಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
