ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ..ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಇದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಣ

ನರಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹುಡೇದ್
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:08 IST
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು
ಈರೇಶ ನಾಯಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ
ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ತೀರ್ಥಬಾವಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು
