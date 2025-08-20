ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,203 ಹೆರಿಗೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:54 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:54 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 100ನೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ
ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಡಾ.ನಂದಿತಾ ಎಂ. ಎನ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್‌ಸಿಎಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ರಾಯಚೂರು

