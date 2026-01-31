ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ರಾಯಚೂರು: 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ’

ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ.ಮಾರುತಿ ಬಾಗಡೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:25 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:25 IST
Raichur

