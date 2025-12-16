ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ರಾಯಚೂರು: ₹ 20ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ!

ವಿಪರೀತ ಚಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:00 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾದ ಎಳನೀರು
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾದ ಎಳನೀರು
ಎಳನೀರು ಜೀವಾಮೃತ ಇದ್ದಂತೆ. ರೋಗಿಗಳು ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಚಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅಬ್ದುಲ್‌ ರೌಫ್ ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರಿ
Rayachuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT