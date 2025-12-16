ರಾಯಚೂರು: ₹ 20ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ!

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಎಳನೀರಿನ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ₹70 ಇದ್ದ ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ ಇದೀ ₹ 20ಗೆ ಕುಸಿದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಎಳನೀರಿನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯು ಎಳು ನೀರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 10ರಿಂದ 14 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಲೂರಿನ ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರತರ ಚಳಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದರೂ ಅದು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅನುಭೂತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಳ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಖರೀದಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಗರದಲ್ಲೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳನೀರಿಗೆ ₹20, ದೊಡ್ಡ ಎಳನೀರಿಗೆ ₹30ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಳನೀರು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 600 ರಿಂದ 700 ಎಳೆ ನೀರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರಿಷ್ಠ 40 ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಎಳನೀರಿನ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಳನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಲಾರಿ ಎಳನೀರು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ವಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಲಾರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲೂರಿನ ಜನ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ನೋಂದಾಯಿತ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ವಾದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹70 ಆಗಿದ್ದ ಎಳನೀರು</strong></p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಝಳ ತಾಳಲಾರದ ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಎಳನೀರು ₹70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೌಹಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಳನೀರು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ವಾತಾವರಣ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ₹20ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹100ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರು ಕಾಯಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು 35 40 ಎಳನೀರು ಸಹ ನಿತ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿಗಳು ಕೇವಲ 2</p>.<div><blockquote>ಎಳನೀರು ಜೀವಾಮೃತ ಇದ್ದಂತೆ. ರೋಗಿಗಳು ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಚಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</blockquote><span class="attribution"> ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>