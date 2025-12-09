ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ₹ 400, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ₹120, ಹಿರೇಕಾಯಿ ₹ 60

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
