ರಾಯಚೂರು | ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಯುವಕರಿಂದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:17 IST
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದರು
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ಕಂಡು ಬಂದ ಆಕರ್ಷಕ ರಂಗೋಲಿ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಕೋಲೆ ಬಸವ
Rayachuru

