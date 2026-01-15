ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs NZ| ಶತಕದ ಬಳಿಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ರಾಹುಲ್: ಏನಿದರ ಉದ್ದೇಶ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:54 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs NZ | ಮಿಚೆಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾದ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು
IND vs NZ | ಮಿಚೆಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾದ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs NZ: ಧೋನಿ, ಪಂತ್‌ರನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್
IND vs NZ: ಧೋನಿ, ಪಂತ್‌ರನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್
Team IndiaKL RahulODI cricketIndia vs Newzeland

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT