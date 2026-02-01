ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು</strong>: ವಾಕ್ ಫ್ರೀಡಂ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಅನಿಕೇತನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಯಚೂರಿನ ಸಾಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀಣಾ ಮಾಡಶಿರವಾರ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವ-ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಾವೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ವೀರಗಂಟೆ, ಸಾಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣಪ್ಪ ಬರಸಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 20 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>