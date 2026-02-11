ಸಿಂಧನೂರು| ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಯಲು ಪವನ್ ಕುಮಾರ ಸಲಹೆ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು:</strong> ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಯುವುದೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪವನ್ ಕುಮಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಸವರಾಜ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡೂರು, ಯಂಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಎಚ್. ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ, ಗುರುಪಾದೆಪ್ಪ, ಮಾಳಪ್ಪ ಎಚ್., ಎಂ.ಸುರೇಶ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ, ಅರುಣಕುಮಾರ, ಛಲವಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪುಷ್ಪಾಜಂಲಿ, ಅರುಣಕುಮಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>