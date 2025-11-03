ಲಿಂಗಸುಗೂರು | ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲಾಮಂದಿರ: ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p><strong>ಲಿಂಗಸುಗೂರು</strong>: 64 ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಿಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ನ.3) ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 18 ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ 18 ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಅವತಾರಗಳು, ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವಿ, ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲಭೈರವ ಮೂರ್ತಿಗಳು, 18 ಲಿಂಗು, 18 ತ್ರಿಶೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ನಾಗಸಿಂಹಾಸನ ಮೂರ್ತಿ, 18 ನಾಗದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಗಸಿಂಹಾಸನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಆಶ್ರಮದ ನಂದಿಕೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>