ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ: ಯೋಗೇಶ್ವರ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ</strong>: ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗುಡಿಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಚನ್ನಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.<br><br>ರೇಷ್ಮಾ, ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ಮುಖೇಶ್, ಪಾಪಣ್ಣ, ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಅನಿತಾ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಮನೋಹರ, ಮಂಜು, ನಾಗರಾಜು, ಎಸ್.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಪುಟ್ಟರಾಜು, ವಿದ್ಯಾಧರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>