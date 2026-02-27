<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನುದೇವ್ ಅವರು ಕಾಸ್ಮೊಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. </p><p>ಕಾಸ್ಮೊಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 150-43ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೇಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್. ಸಂತೋಷ್ 150–118ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 13 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ವಿರುದ್ಧ ಎಂ.ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 150–78ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. </p><p>ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ 200–150ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಸ್ನೂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ 2–0ಯಿಂದ (75-32, 63-08) ಆಹಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>