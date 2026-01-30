ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,103 ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ; ₹5.32 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ

2025ರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ । ಕೊಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆ ಚುರುಕು
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:16 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:16 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
– ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
CrimeRamnagar

