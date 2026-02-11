ಹೊಂಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ:</strong> ಚಂಡೀಗಢದ ಪ್ಲಾಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಚ್.ವಿ.ದಿಗಂತ್ ಗೌಡ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾದರಿಯು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 930 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ನವೀನ ಮಾದರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ತಜ್ಞರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ 63 ಮಾದರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾದರಿಯು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಗಂತ್ ಗೌಡ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೆಂಟರ್ ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಾಲ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>