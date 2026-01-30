ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ: ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧರಿತ ಟೋಲ್

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾರಿಗೆ ಎನ್‌‌ಎಚ್‌ಎಐ ನಿರ್ಧಾರ
30 ಜನವರಿ 2026, 3:22 IST
30 ಜನವರಿ 2026, 3:22 IST
ತಡೆರಹಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐನ ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
–ವಿಲಾಸ್ ಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮಂಕರ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
