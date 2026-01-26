ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ: HDK ಪಂಥಾಹ್ವಾನ, ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಡಿಕೆಶಿ

ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 23:21 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 23:21 IST
ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್–ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2028ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು ಎಂದೇ ಆ ದೇವರು ಐದು ಸಲ ನನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ
– ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
D K ShivakumarH D KumaraswamyGBA

